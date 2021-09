1 op de 3 hondentoiletten in Gent verdwijnt omdat er te veel sluikstort op ligt

Naast de hondentoiletten biedt de stad ook ruimte om honden zonder leiband te laten rennen met een 22-tal hondenlosloopweides. En er is vraag naar meer, volgens Heyse. "We hebben 32.000 honden in de stad. We bekijken nu of we de 4 tijdelijke hondenlosloopweides die we hebben definitief kunnen maken. En er moeten er ook 5 extra komen. Vooral in de omgeving rond de Dampoort is dat nodig."