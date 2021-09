Welke politici zijn betrokken? En is betere milieuwetgeving nodig? Jullie vragen na "Pano" over vervuiling beantwoord 

In "Pano" getuigden gisteren verschillende ambtenaren dat het niet altijd mogelijk is om de vervuiling van bedrijven, zoals de PFOS-vervuiling van chemiebedrijf 3M in Zwijndrecht, goed te controleren. Dat zou liggen aan besparingen, maar ook aan leidinggevenden die op de rem staan. Hoe reageren politici op de reportage? En wat met de mensen die schade hebben ondervonden door de PFOS-vervuiling? We leggen jouw vragen voor aan de maker van de reportage, Fabian Lefevere, in #steljevraag.