Presentator Kurt Van Eeghem deed auditie voor F.C. De Kampioenen: "Als ze mij een rol hadden aangeboden, zou ik toch nee hebben gezegd"

"Het was deze ochtend grappig aan de ontbijttafel om mezelf gephotoshopt te zien op een Boma-outfit in de krant. Ik schrok mij even een ongeluk, maar ik kan er zeker de humor van inzien." Buiten die ene auditie is er helaas niets meer gekomen voor Kurt Van Eeghem, maar hij denkt er anders over. "Zelfs al hadden ze mij een rol aangeboden, dan nog had ik waarschijnlijk neen gezegd. Ik had daar absoluut geen zin in en dat wist de regisseur ook wel. Ik heb niet superhard mijn best gedaan voor die auditie. Ik kijk er zeker niet op neer, maar ik was toen met totaal andere dingen bezig."