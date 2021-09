Tervuren opent dit weekend speelbieb: "Gezinnen kunnen hier speelgoed op maat ontlenen"'

De speelbieb van de gemeente Tervuren is een initiatief van 'Het Huis van het Kind' en is gelegen naast de fietsbieb. "Wij proberen gezinnen te ondersteunen op allerlei domeinen", zegt Linde Lim van het Huis van het Kind. "Een jaar geleden zijn we gestart met de fietsbib waar gezinnen fietsen op maat voor hun kinderen kunnen ontlenen en zaterdag komt daar de speelbieb bij. Speelgoed is superbelangrijk voor kinderen in ontwikkeling", vertelt Linde. "Maar kinderen zijn op bepaalde speelgoedjes snel uitgekeken en vandaar het idee om te starten met de speelbieb. Dan moeten ouders ook niet meteen alle speelgoed aankopen".