Theatermaker Thomas Verstraeten bouwt eigen straat na in karton: acteurs zijn allemaal mensen uit de wijk

Toeterende auto's, fietsende kinderen, vuilnisophalers, .. aan de hand van alledaagse scènes beelden 200 buurtbewoners het leven in de straat uit. De voorstelling duurt zes uur waarin een heel jaar voorbij komt. De theatermaker gaat op zoek naar de relatie tussen wat zich in de straat afspeelt, en wat op datzelfde moment in de wereld gebeurt. "We beginnen op oudejaarsnacht, je ziet de seizoenen verglijden, en we eindigen terug op 31 december. In 35 scènes gaan we het vermaledijde jaar 2020 opnieuw naspelen", vertelt Verstraeten. Het publiek zit op een tribune op de kop van de straat. De voorstelling wordt opgedeeld in 3 blokken van 2 uur. "Je kan dus de volledige voorstelling van 6uur zien, maar je kan ook een stukje komen zien."