Terug van weggeweest: de traditionele togastoet bij aftrap van academiejaar UHasselt

“De band met de stad wordt sterker”, stelt rector Vanheusden in zijn speech. “We behouden onze groene campus in Diepenbeek maar trekken met een aantal opleidingen naar het Hasseltse stadscentrum. Onze rechtenfaculteit was al gevestigd in de Oude Gevangenis, maar het rectoraat en de richting mobiliteitswetenschappen krijgen nu een nieuwe stek in de Herkenrodekazerne. Later staat ook het te renoveren Begijnhof op het programma, de faculteit Architectuur en Kunst zal daar intrekken. Op deze manier denken we samen met de stad na over de herinrichting van erfgoedsites.”