UHasselt en PXL openen academiejaar met internationalisering en een grote glimlach

Ben Lambrechts, algemeen directeur van hogeschool PXL, merkt dat de studenten veel zin hebben om opnieuw te starten met hun studies, na de vreemde coronatijden. "We hebben elkaar ongelofelijk gemist", zegt Lambrechts. "Het is dan ook het academiejaar van de glimlach waarin we elkaar opnieuw ontmoeten en waarin de studenten ongelofelijk veel zin hebben om de studies aan te vatten."

Voor Lambrechts liggen er nog veel kansen in de samenwerking met Syntra. "Wij vormen samen een gemeenschap van meer dan 20.000 studenten en cursisten, en dat kunnen we samen nog beter aanpakken." Studenten die bij Syntra een dagopleiding volgen, kunnen ritsen met vrijstellingen aan een graduaatsopleiding aan de hogeschool, en ook omgekeerd. "Zo kunnen we mensen blijven opvangen en nieuwe kansen blijven aanbieden."