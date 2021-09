Na jaren internationaal getrouwtrek en speurwerk: Irak krijgt "Gilgamesj"-kleitablet met oudste verhaal ter wereld terug

Zo’n tien jaar later rond 2001 begon de kleitablet op te duiken bij antiquairs in Londen en de Verenigde Staten. In 2014 werd het fragment geveild bij Christie’s in Londen voor 1,67 miljoen dollar. De koper was de eigenaar van de Amerikaanse winkelketen Hobby Lobby. De eigenaar is een devote christen en kocht op grote schaal antieke voorwerpen voor een nieuw Museum van de Bijbel in Washington. Verhalen uit het Gilgamesj-epos, waarvan een fragment op de kleitablet staat, zijn namelijk ook onderdeel van het Oud Testament. In 2019 vielen speurders het Bijbelmuseum binnen en namen de kleitablet in beslag.