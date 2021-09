Na honderden jaren weer opgedoken: verloren gewaande tekening van Rubens aangekocht door Vlaanderen

Een tekening van barokkunstenaar Peter Paul Rubens, waarvan werd aangenomen dat ze niet meer bestond, is terecht. Het is een ontwerp dat Rubens maakte in opdracht van de bekende drukkersfamilie Moretus; de tekening werd later een gedrukte illustratie in een natuurkundeboek.

De Vlaamse Gemeenschap heeft het originele werk aangekocht voor 307.400 euro, het wordt opgenomen in de Topstukkenlijst en het Antwerpse Museum Plantin-Moretus krijgt het in langdurige bruikleen. Dit weekend en ook nog eind oktober is de tekening daar te bewonderen.