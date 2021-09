Vakbondsactie is eerste test voor minimale dienstverlening bij De Lijn: check hier wanneer jouw bus of tram rijdt

De Lijn heeft daarom de chauffeurs gevraagd of ze al dan niet deelnemen aan de betoging. Aan de hand daarvan is een alternatieve dienstregeling uitgewerkt die je terugvindt op delijn.be/alternatievedienstverlening.

"Over heel Vlaanderen zal zo'n 60 procent van de ritten gereden worden", zegt Karen Van Der Sype van De Lijn. "In sommige regio's zal dat percentage lager liggen, zoals in bij de trams in Antwerpen, de bussen in Brugge, Leuven, Oostende en Gent. In andere regio's gaan we meer dan 70 procent halen: in de Westhoek, de Vlaamse Ardennen, de Kempen en Aalst."