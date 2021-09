Vijf inbraken in bestelwagens op twee dagen tijd: Politie Mechelen roept iedereen op alert te zijn

In de regio Mechelen-Willebroek zijn er de laatste tijd weer veel inbraken in bestelwagens gemeld. De afgelopen twee dagen alleen al waren er vijf inbraken in bestelwagens van klusjesmannen, loodgieters en bouwaannemers. Daarom roept de politie op om waakzaam te zijn. De politie voert nog een onderzoek om de verdachten te kunnen vatten.