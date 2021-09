Vlaams Belang wil politiepost en nultolerantie voor alcohol en drugs op Sint-Jansplein in Antwerpen

"Ten tweede moet er een permanente politiepost komen. Die moet ervoor zorgen dat recht en orde op dit plein opnieuw wordt gehandhaafd", gaat Dewinter verder. "Er moet ook een nultolerantiebeleid komen ten aanzien van drugs en alcohol, zodat drugsdealers en alcoholverslaafden de bewoners niet langer wegjagen."



Sinds kort is er al wel een maandelijks overleg tussen de buurtbewoners van het Sint-Jansplein en de politie. De politie patrouilleert ook regelmatig langs het plein. "Maar dat is niet voldoende, zo bewijst onze opruimactie ook wel. Het overleg is vooral bedoeld om de buurtbewoners kalm te houden", zegt Dewinter. Volgens Jiri De Laet, die het woord voert voor de buurtbewoners, is de situatie op het plein wel al verbeterd sinds de nieuwe maatregelen van de stad.