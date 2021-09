Woekerend onkruid en metershoge struiken: Genk zet samenwerking met slordige aannemer stop

Op de Ceintuurlaan, de plek waar het onkuid het wildst woekert, zijn de mensen niet te spreken. “Mijn oude moeder kan haar oprit niet eens voorzichtig uitrijden door het beperkte zicht”, getuigt een veertiger. “Het lijkt hier wel een jungle. Struiken en gewassen hebben hier vrij spel. Als we klagen bij de stad krijgen we het antwoord dat het wel goedkomt. Dat we geduld moeten hebben. Maar intussen blijft de situatie wel precair.”

“Ik zie jonge fietsers niet eens aankomen”, klaagt een bejaarde man. “Door het hoge struikgewas is de verkeerssituatie levensgevaarlijk. Ik struikel om de haverklap over mos of losse takken op het voetpad. Het is bovendien geen gezicht. De wijk ziet er erg onderkomen uit. Er zijn zelfs mensen die klagen over een gebrek aan daglicht, door al de bomen en planten in hun voortuin.”