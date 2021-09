Wetenschapper Hetty Helsmoortel binnenkort op de planken met jaaroverzicht "Missie 2021"

De theatertour "Missie 2021" wordt een jaaroverzicht, waarin Helsmoortel terugkijkt op wat er in 2021 allemaal gebeurd is in de wetenschap. "Het is moeilijk om af te bakenen wat ik allemaal kan brengen in die ene voorstelling en wat niet. Ik heb nog een heel lange lijst van thema's. Want er is wel veel gebeurd dit jaar. In de ruimtevaart hebben we een ongelooflijk jaar achter de rug. Er is ook nog eens een nieuw klimaatrapport uitgekomen. En we hebben één van de meest waanzinnige vaccinatiecampagnes ooit gezien", vertelt Helsmoortel.

Het wordt geen show vol zware wetenschappelijke feiten. "Het zal zeer speels zijn, want ik ga ook het wetenschappelijk beeld van het jaar kiezen of ook de gadget van het jaar én de beste wetenschappelijke fait divers. Ik ga nu niet lopen zingen, want ik kan geen zuivere noot uit mijn keel krijgen. Maar het wordt een mooi visueel, spectaculair geheel. De toeschouwer zal er binnenstappen en door elkaar geschud naar buiten komen", lacht Helsmoortel."