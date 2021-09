WK-blog: De wielerkoorts stijgt, beleef het bij ons mee op de eerste rij

België is in de ban van het WK Wielrennen, als gastheer voor de 100e editie van het evenement. Knokke, Brugge, Antwerpen en Leuven staan centraal. De tijdritten zijn achter de rug, het hoogtepunt staat gepland voor komend weekend, met de wegritten bij de junioren, beloftes en profrenners (m/v). Voor de sportieve gebeurtenissen kan je bij Sporza terecht, maar hoe supporters (en niet-supporters) het WK beleven, dat ontdek je in onze WK-blog.