Eerste hulp bij het WK wielrennen: Waar kan je de koers het best volgen? Of hoe kun je het helemaal mijden?

Het fandorp in Keerbergen ligt aan het Gemeenteplein. Er wordt opgeroepen om vooral met de fiets te komen. Er zijn fietsenstallingen voorzien aan de oude toren, achter het gemeentehuis en aan de wandelweg tussen de Oudstrijderslaan en ’t Voorbroek.

Wie toch met de wagen wil komen, moet verder parkeren. Dat kan aan de Colruyt, Proxy Lauzan, Molenveld, in de Kempenlaan, aan het containerpark, aan het kerkhof in de Dijlestraat, in de Papestraat en de Kasteeldreef. In de Haachtsebaan komt een kiss & ride om mensen af te zetten of op te pikken.

Lijnbus 530 tussen Mechelen en Aarschot zal tijdens het weekend niet rijden. Lijnbus 270 tussen Keerbergen en Brussel via Haacht rijdt via de Haachtsebaan naar de Lindenstraat waar ze ter hoogte van de Delhaize een tijdelijke halte bedient. Via de Lindenstraat en de Haachtsebaan rijdt de bus terug richting Brussel. Alle haltes die niet gelegen zijn op de Haachtsebaan worden niet bediend. Meer informatie daarover op de site van De Lijn.

Meer details over de WK-gekte in Keerbergen, op deze website.