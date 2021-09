WK Wielrennen in 2025 in Rwanda iets om naar uit te kijken? "Prachtig en wielergek land, sowieso met parcours voor klimmers"

Op de officiële bevestiging is het nog even wachten, maar waarschijnlijk zal het WK Wielrennen in 2025 voor het eerst doorgaan in een Afrikaans land. In Rwanda. Onze journalist Stef Meerbergen trok vorig jaar met de fiets door het land. "Ik denk dat het een memorabele ervaring wordt want Rwanda is een prachtig en wielergek land." Maar hoe schat hij er de kansen in voor onze Vlaamse renners?