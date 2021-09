WWF: "Aangeplante sparrenbossen hebben de overstromingen in Wallonië verergerd"

De les die we uit de overstromingen van juli moeten trekken, is dat we van de natuur beter afblijven, aldus het WWF. In plaats van gronden te ontwateren om naaldbossen aan te leggen of aan landbouw te kunnen doen, zouden we beter de oorspronkelijke natuur beschermen. Want die is het best in staat om ons tegen overstromingen, maar ook droogte, te beschermen.