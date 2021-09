CovidCare@Home-app: "Artsen en  patiënten tevreden met het nieuwe systeem"

Patiënten die naar de spoed gaan met covidsymptomen, maar niet te ernstig ziek zijn, die hoeven niet in het ziekenhuis te blijven maar mogen naar huis en krijgen een box medische meettoestellen mee. De patiënt moet in de app enkele keren per dag vitale parameters opgeven die het zorgpersoneel dan kan opvolgen. Daardoor blijven er meer bedden vrij voor patiënten die wel opgenomen moeten worden.