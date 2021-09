Zussen uit Zolder bekroond voor vrouwelijk ondernemerschap: "Wij willen onze kennis delen"

Structureel en organisatorisch is Les Soeurs klaar voor een volgende stap. Die staat al vrij concreet vast. "Begin 2022 starten we met een pop-up store in Parijs en ook in Amsterdam komt er in 2022 eentje. We kunnen niet wachten om buiten de landsgrenzen uit te rollen." Op dit moment is Les Soeurs een multi-brand store, maar daar willen ze in de toekomst ook verandering in brengen door te werken met een eigen private label. "Begonnen als 3 zussen, maar vandaag zijn wij met 35 sterke vrouwen klaar om Les Soeurs te laten groeien", sluit Clio trots af.