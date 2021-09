"By Jove!": 75 jaar geleden verscheen eerste stripverhaal van Blake en Mortimer

Het verhaal "Het geheim van de zwaardvis" zou maar liefst drie jaar lopen in wekelijkse afleveringen. In boekvorm telt het zo'n 150 bladzijden. “Het was de eerste graphic novel,” zegt Daniel Couvreur, medecurator van de tentoonstelling in het Brusselse stripmuseum. Couvreur herinnert zich scherp wanneer hij het album zelf las, als kind begin jaren 70. “Het was een schok. Ik werd aangesproken als een volwassene, in tegenstelling tot andere strips.” Edgar P. Jacobs had inderdaad een ernstig en intelligent verhaal bedacht en getekend. Naar verluidt was hij zelf verrast toen hij zijn lezers ontmoette en daar ook kinderen tussen vond.