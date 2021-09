Acht jaar cel voor Nederlandse dief van schilderijen Vincent van Gogh en Frans Hals

Twee keer in één jaar tijd werd Nederland vorig jaar opgeschrikt door een diefstal uit een museum. In maart werd “Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar” van Vincent van Gogh gestolen uit het Museum Singer in Laren. Vijf maanden later werd “De twee lachende jongens” van Frans Hals ontvreemd uit het museum Hofje van Mevrouw van Aerden in Leerdam.