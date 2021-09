Antwerpse ziekenhuizen trakteren zorgpersoneel met gratis optreden Night of the Proms

De Vlaamse regering, Ziekenhuis netwerk Antwerpen en de GZA ziekenhuizen trakteren binnenkort het zorgpersoneel op een ticketje voor de Night of the Proms. Dat doen ze om hen te bedanken voor hun inzet tijdens de coronapandemie. De speciale dankeditie wordt georganiseerd op vrijdag 19 en zaterdag 20 november in het Sportpaleis in Antwerpen.