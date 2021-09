Zwaar verkeersongeval in Lier: auto rijdt in op twee tegenliggers

In een zijstraat van de Ring rond Lier is vanmorgen een zwaar verkeersongeval gebeurd met drie auto's. Een bestuurder verloor om nog onbekende redenen de controle over het stuur. Hij botste daardoor op twee auto's die uit de andere richting reden. Daarna reed hij ook nog tegen een geparkeerde auto en beschadigde de gevel van een huis. De auto kwam tot stilstand tegen een boom.