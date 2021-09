Al jaren bevriend met Belgische interieurarchitect mét imperium: waarom het wel kan dat Kanye West hier stulpje kocht

En dan is er nog die Belgische link met interieurarchitect Axel Vervoordt. Hun hechte vriendschap begon in 2013 op de European Fine Art Fair in Maastricht. West was toen heel geïntrigeerd door een designtafeltje van Vervoordt. Iets later vroeg Ye hem om onder andere zijn flat in Parijs en zijn huis in Californië in te richten. Kanye was vol lof en beweerde in het Amerikaanse W Magazine dat een lamp van le Corbusier, die Vervoordt hem aan de hand deed, de grootste inspiratie vormde voor zijn hitalbum "Yeezus". Ye interviewde Vervoordt ook eigenhandig in het toonaangevende Britse magazine 'House and garden".