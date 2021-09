Vlaamse bedrijven met lage vaccinatiegraad mogen nu ook zelf coronaprik aanbieden

Voortaan zullen ook bedrijven kunnen proberen om, in de strijd tegen het coronavirus, de vaccinatiegraad in Vlaanderen verder op te drijven. Daarvoor is door bevoegde Vlaamse ministers een wettelijk kader vastgelegd. Die coronaprikken kunnen nu aangeboden worden in bedrijven met minstens 100 werknemers, waar de vaccinatiegraad lager ligt dan 70 procent. Het gaat voor de duidelijkheid niet om verplichte vaccinaties: werknemers zullen nog altijd zelf kunnen kiezen of ze erop ingaan.