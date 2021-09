Bejaarde vrouw jarenlang bedrogen door "vriend" en 100.000 euro lichter gemaakt

Dader en slachtoffer leerden elkaar toevallig kennen in 2010. Hij kwam haar te hulp toen ze autopech had. Daarna raakten ze bevriend, of dat dacht de vrouw toch. In werkelijkheid had de man een dubbele agenda. Om haar vertrouwen te winnen ging hij bij haar dagelijks op de koffie en begon hij voor haar te zorgen na een lelijke val. Hij kon haar daarna ook overtuigen om op wekelijkse basis haar boodschappen te doen, hem daarvoor haar bankkaart en code te geven, en hem tenslotte ook in haar testament op te nemen.