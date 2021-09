Belgische tekenfilmpionier Raoul Servais te gast in museum BELvue in Brussel

Raoul Servais maakte 16 kortfilms. “Harpya” werd in 1979 gelauwerd met de Gouden Palm voor kortfilm in Cannes. In 1994 kwam de langspeelfilm “Taxandria” uit, een film waar hij heel lang aan had gewerkt en die echte acteurs verweefde met geanimeerde decors. In het KASK in Gent richtte Servais de eerste animatiefilmschool van Europa op.