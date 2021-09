Ben Weyts over verantwoordelijkheid in PFOS-dossier: "Alle vertrouwen dat mijn medewerkers correct hebben gehandeld"

Als minister van Mobiliteit was Ben Weyts (N-VA) in de vorige regering verantwoordelijk voor de werken aan de Oosterweelverbinding in Antwerpen. Bij de start van die werken blijkt dat de grond er vervuild is met de chemische stof PFOS, afkomstig van de nabijgelegen fabriek van 3M in Zwijndrecht. In een pas opgedoken mail uit 2018 die VRT NWS kon inkijken vraagt Lantis, bouwheer van de Oosterweelwerken, aan de kabinetschef van Weyts om te communiceren over die vervuiling. Maar dat is niet gebeurd. Pas in 2020 kwam het probleem aan het licht. Maar als het probleem gekend was, ook bij de politiek, waarom werd er dan niet eerder over gecommuniceerd?