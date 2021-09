Betoging van socialistische vakbond in Brussel: "De loonwet verplettert onze lonen"

De socialistische vakbond wil dat de loonnormwet aangepast wordt "aan de realiteit van de werkvloer". "Er zijn nu sectoronderhandelingen aan de gang, maar het is beperkt tot 0,4 procent en een premie. Wij willen kunnen diversifiëren en onderhandelen in functie van hoe goed het gaat in een bedrijf of een sector", zegt Ulens.

Na afloop van de betoging dreigde voorzitter Thierry Bodson ermee dat de socialistische vakbond niet mee zal onderhandelen over een volgend interprofessioneel akkoord (IPA) indien de huidige loonwet niet wordt gewijzigd.