Bewoners van woonzorgcentrum in Hoboken krijgen derde prik vroeger dan voorzien: "Geluk dat er genoeg vaccins op overschot waren"

"Het is de eerste van 18 woonzorgcentra in Antwerpen waar we dit zullen doen", zegt ook schepen van Gezondheid Els Van Doesburg (N-VA). "Wat we echt willen vermijden, is dat de kwetsbare ouderen een moeilijke winter doormaken. We merken dat het vaccin in bepaalde gevallen in kracht afneemt na verloop van tijd. De eerste prikken van de ouderen zijn dan ook al van maart geleden. Daarom kijken we op dit moment naar de kwetsbare ouderen, die in gevaar zouden zijn bij een opstoot van bijvoorbeeld een deltavariant."