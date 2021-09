Bezorgdheid bij vaccinatiecentra over naderende sluiting: “85-plussers nu nog derde prik geven lijkt mij praktisch onhaalbaar”

Er is nog veel onduidelijk voor vaccinatiecentrum Baldemore. “Ook hebben we nog praktische vragen rond financiering en contracten die we moeten verlengen of niet. Voor ons is het echt vijf na twaalf. De communicatie komt te laat”, vertelt Verherstraeten.

De meeste vaccinatiecentra hopen ten laatste volgende week duidelijke richtlijnen te krijgen van de overheid. Vaccinatiecentrum Noorderkempen in Brasschaat hoopt dat huisartsen de verdere vaccinaties gaan geven. Het vaccinatiecentrum van Lint heeft dan weer het heft in eigen handen genomen. Zij gaan een kleiner, alternatief vaccinatiecentrum oprichten dat niet elke dag open is.