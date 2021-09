Blankenberge onderzoekt waar Limburgse senioren corona opliepen

De 32 senioren uit Limburg verbleven van 3 tot 10 september in Blankenberge. 4 dagen na hun verblijf testte 1 van hen positief en ging de bal aan het rollen. De 32 mensen zijn licht tot matig ziek.

Blankenberge heeft nu informatie opgevraagd bij het Agentschap Zorg en Gezondheid, zegt burgemeester Björn Prasse. "Als wij zouden merken dat die groep op een bepaalde plaats is geweest en er is een verband te leggen, dan gaan wij die locatie informeren. Ze kunnen dan eventueel preventief testen om te voorkomen dat corona zich verder verspreidt onder het personeel of andere gasten die er langs komen."