Brandweerzone Kempen organiseert "Start to Brandweer"

"Het rekruteren van gemotiveerde vrijwilligers wordt elk jaar moeilijker", vertelt commandant Koen Bollen op Radio 2 Antwerpen. "Vaak haken mensen af tijdens de brandweeropleiding want die is best zwaar. Dat is voor iedereen jammer." Jaarlijks worden er zo’n 24 betaalde vrijwilligers binnen zone Kempen gerekruteerd.

Geïnteresseerden kunnen zich melden voor "Start to Brandweer" op 16, 17 en 23 oktober. Voorwaarde is dat je ouder bent dan 18 en maximaal 8 km ver woont van één van de kazernes van Mol, Westerlo, Herenthout, Herentals, Grobbendonk, Balen of Geel.