Cafébaas uit Zwalm schuldig aan dood dronken klant maar krijgt geen straf

In eerste aanleg kreeg de man zes maanden cel met uitstel en de procureur-generaal vroeg dezelfde straf. Hij laakte de houding van de cafébaas. “De cafébaas wou de politie niet bellen uit angst voor een slechte reputatie, want de zaak was nog niet lang open. Toen hij om vier uur zijn café sloot, ging hij nog eens kijken naar de wagen, maar nog altijd ondernam hij geen actie.” Hij kreeg uiteindelijk in beroep geen straf. De voorzitter legde hem een eenvoudige schuldigverklaring op. Dat betekent dat de man een strafblad heeft maar geen straf krijgt.