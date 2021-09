Gefrustreerde busreizigers aan Hasselts station door vakbondsactie: "Straks geen bus naar huis"

“Ik ga mijn dochter in Tongeren bezoeken”, vertelt een vrouw uit Beringen. “Een staking zorgt altijd voor dezelfde stress. Ik ben met pensioen, maar voor mensen die moeten werken is het een schande. Ik kan kort en bondig zijn: het beleid bij De Lijn is gewoonweg slecht.”

“Ik was niet op de hoogte van de staking”, geeft een jongeman geërgerd toe. “Ik moet op een opleiding geraken in Bilzen en kom in de problemen als ik te laat arriveer. Tot nu toe komt mijn bus niet opdagen, dus hoop ik op de volgende. Zonder smartphone is het echt gissen… En bij het kantoor van De Lijn kan ik ook al niet terecht. Ik weet echt niet wat ik nu moet doen.”

Op de website van de Lijn is een aparte pagina waar je kan checken of jouw rit gereden wordt.