Discussiëren over jobbonus, dienstencheques en openbaar vervoer: Vlaamse regering buigt zich over begroting

Vlaams minister van Begroting Matthias Diependaele (N-VA) liet vanmorgen niet in zijn kaarten kijken. "Ik denk dat we op dit moment geen enkele uitspraak kan doen die het binnen moeilijk gaat maken", liet hij zich ontvallen. Op de vraag of nieuwe belastingen tot de mogelijkheden behoren, wilde hij niet ingaan.

Voor viceminister-president Hilde Crevits komt het erop aan om de heroplevende economie nu niet te fnuiken door het begrotingsbeleid. Er moet men andere woorden een evenwicht tussen die twee worden gevonden.

In elk geval lijken besparingen in de zorg en het openbaar vervoer uit den boze. Open VLD en CD&V willen ook niet afwijken van de eerder beloofde jobbonus. "Op een moment dat we mensen willen activeren op de arbeidsmarkt, dat we weten dat er mensen zijn met een klein inkomen - de working poor - is voor hen iets extra doen niet meer dan rechtvaardig", liet viceminister-president Bart Somers (Open VLD) optekenen.

Er komen een aantal indexeringen aan, maar de dienstenchequebedrijven kunnen die loonaanpassingen niet aan. Nochtans verdienen de werknemers in de sector iets meer. Dat betekent allicht duurdere dienstencheques. "Waar sta je als mensen dienstencheques willen kopen, maar er geen medewerkers meer zijn die in de sector willen werken", geeft Hilde Crevits (CD&V) mee.