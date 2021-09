Oude electriciteitscentrale wordt opgeblazen maar 1 schoorsteen blijft staan: voor het busverkeer 

"Op één van de schoorstenen staat onze hoogste centrale zendmast, die cruciaal is voor de chauffeurs in Limburg", begint Karen Van der Sype van De Lijn. "De bussen gebruiken die om hun gegevens door te sturen naar de centrale dispatching. Zonder die gegevens is er een veiligheidsrisico." Daarom werd er beslist die schoorsteen niet af te breken op 2 oktober, wanneer de koeltorens en twee andere schouwen worden opgeblazen.

Burgemeester Wim Dries (CD&V) vertelde eerder al dat de derde schoorsteen nog tot eind dit jaar blijft staan. De Lijn geeft ook aan een oplossing te hebben. "We zijn volop bezig met een omschakeling naar digitale radio en zodra die omschakeling een feit is, moeten we niet langer gebruikmaken van de hoogste centrale zendmast in Langerlo."