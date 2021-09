Familie uit Sint-Truiden maakt al 65 jaar deel uit van Chiro Sint-Rita: "Elk chirokamp was als familiefeest"

Chiro Sint-Rita in Sint-Truiden bestond eigenlijk vorig jaar al 75 jaar, maar dit jaar kunnen ze het pas gepast vieren. "We willen een echt feest waar iedereen welkom is", vertelt begeleidster Christine, "dus we hebben het uitgesteld, maar daarom is het niet minder een feest."

Wie het jubilieum zeker komt meevieren, is de familie Robijns. Die maakt al 65 jaar onafgebroken deel uit van de chiro. "Elk chirokamp was een beetje als een familiefeest met nichten, nonkels, tantes, oma's en opa's. Daardoor kenden we elkaar door en door", lacht Lien Robijns.