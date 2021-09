Fietsersbond klaagt toestand jaagpad langs Ieperleekanaal aan

Volgens de Fietsersbond is het jaagpad langs het Ieperleekanaal tussen Ieper en Steenstraete in slechte staat. Takken hangen hier en daar over de weg en het wegdek is op sommige plaatsen gebarsten omdat het omhoog geduwd werd door boomwortels. De Fietsersbond van Ieper klaagt de situatie al jaren aan maar het wordt nu wel dringend, vindt ze. Het pad wordt veel gebruikt door recreatieve fietsers en ook door jongeren die van en naar school fietsen in Ieper.

Filip Boudry van de Fietsersbond: "Het is ronduit gevaarlijk voor fietsers. We begrijpen wel dat er een probleem is met die bomen want die kan je niet omhakken. Maar er zijn wel technische oplossingen te vinden. Ook het beheer gebeurt niet optimaal. Er wordt maar af en toe gemaaid en het maaisel blijft vaak op het pad liggen."

Volgens de Fietsersbond is het een kwestie van geld. De Vlaamse Waterweg beheert het fietspad. "De problemen situeren zich over een lengte van zo'n 12 kilometer in Ieper, Langemark-Poelkapelle en Houthulst", besluit Boudry.