Genk detecteert als eerste stad knallende uitlaten met slimme microfoons: “Politie gerichter laten optreden dankzij data”

Dat quads, wagens met sportuitlaten, auto’s en moto’s die te snel optrekken om ter lelijkst herrie schoppen in de Stalenstraat is niet nieuw. “We krijgen bij de politie heel veel klachten binnen over geluidshinder door voertuigen”, zegt burgemeester Wim Dries (CD&V). “Een problematiek die we structureel willen aanpakken met slimme technologie. Met dit proefproject willen we enkele oplossingen testen om zo de verkeersveiligheid en de algemene leefbaarheid in de straat te verbeteren. Het gaat om een samenwerking tussen de stad Genk, de vzw Slimme Regio Vlaanderen, Nokia, MyCSN, Cranium en G4S."