Georges-Louis Bouchez: "Het enige wat journalisten interesseert is 'kibbelkabinet', maar niet grond van het debat"

"Ik heb geen kuisvrouw, dus hoef ik niets uit te leggen", sneert Georges-Louis Bouchez. Maar zal de MR Van Peteghem tegenhouden? "Als meneer Van Peteghem wil dat dat de kuisvrouw minder sociale bijdragen betaalt dan de voetballer, stel ik hem voor dat hij de sociale bijdragen voor de kuisvrouw verlaagt in plaats van die voor de professionele voetballers te verhogen."

"In het regeerakkoord staat dat minister Van Peteghem een globale hervorming van de belastingen moet voorstellen opdat die rechtvaardiger zou zijn." De soep wordt dus wellicht niet zo heet gegeten als ze wordt opgediend. "Als Vincent Van Peteghem het systeem voor topsport in vraag wil stellen, wil ik daarover praten, maar wel als dit deel uitmaakt van een globale fiscale hervorming. Zolang er geen akkoord over alles is, is er over niets een akkoord."