Gewonde bij hevige brand op industrieterrein Maatheide in Lommel

Het ging om een hevige industriebrand. Een loods en kantoren zijn volledig uitgebrand. Het pand, vlakbij de fabriek van Farm Frites stond leeg.

De hulpdiensten vonden in het pand ook een gewonde man, die vermoedelijk gevallen was terwijl hij wilde wegvluchten voor het vuur. Hij wordt momenteel in het ziekenhuis verzorgd en zal later ook ondervraagd worden om te weten te komen of hij iets met de brand te maken heeft.