Goedkoop internet en gratis laptops voor kansarme gezinnen in Mechelen

In België hebben 1 op de 10 van de Belgische huishoudens thuis nog altijd geen internet. De digitale kloof is door corona veel zichtbaarder geworden, omdat velen van thuis uit moesten werken of les volgen. Daarom biedt telecombedrijf Telenet, met hun hoofdzetel in Mechelen, voortaan voor 5 euro per maand internet aan.