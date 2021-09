"Grote boze wolven"-fakkeltocht begint in Limburg, volgens politie enkele duizenden wandelaars 

Dat de wolf terug is in België, dat weten we al even, maar de laatste weken domineren ze het nieuws. Eerst werden twee Shetlandpony's opgegeten, daarna was een koe aan beurt. Het zijn maar enkele voorbeelden in een lange rij van vee dat gedood wordt door de wolven. En de angst zit er bij de Oudsbergenaren in dat het niet zal stoppen bij het doden van vee, maar dat de wolf ook zijn zinnen zal zetten op de mens.