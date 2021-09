Hasseltse schepen Joost Venken heeft burn-out en stapt op: "Ik kan het niet meer loslaten"

Tijdens de coronacrisis besefte Venken al dat hij de afgelopen jaren veel gemist had thuis. "Ik had me voorgenomen om wat meer tijd voor mezelf in te lassen, maar al snel merkte ik dat daar niet veel van in huis kwam. Toen mijn dochter op school vertelde dat ze helemaal niet in de politiek wilde, maar wel kabinetsmedewerker wilde worden omdat ze haar papa nog eens wou zien, dat komt wel binnen, dat is een steek in je hart."