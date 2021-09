Haven van Antwerpen test krachtige drones: “Kunnen helpen bij noodsituaties”

“Door het inzoomen van de camera kunnen we ondersteuning bieden aan verkeersmanagement, ligplaatsenbeheer, drijf- en olievlekdetectie en infrastructuurinspecties. We hebben ook samengewerkt met verschillende brandweerzones in ons havengebied. Zo hebben we verschillende scenario’s getest waaronder een brand, een drenkelingscenario, de redding van iemand die op een windmolen vastzat en een man die overboord was gevallen.”

De testen zijn goed verlopen en het havenbedrijf wil tegen volgend jaar verschillende superdrones inzetten.