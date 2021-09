Huisartsen willen grondige bijsturing testbeleid: "Enkel testen zal vierde golf niet vermijden"

De huisartsen hekelen dat er de laatste tijd veel versoepelingen zijn doorgevoerd, maar dat het testbeleid onveranderd is gebleven. Volgens Domus Medica is het draagvlak voor het testbeleid daardoor volledig ondergraven. "Kinderen onder de twaalf worden massaal getest, terwijl bij hen het ziekteverloop mild is. Volwassenen laten zich niet meer testen of stellen zorg uit", klinkt het. "Het heeft als gevolg dat de cijfers niet meer betrouwbaar zijn."