Is Kanye West in Wijnegem? Leraar Peter kwam hem tegen tijdens een wandeling: “Gerucht gaat dat hij hier loft kocht" 

Het Kanaal in Wijnegem is een woonproject van binnenhuisarchitect en antiquair Axel Vervoordt. “Hij heeft hier er ook een kunstgalerij”, vertelt Hoste. “Het is hier een oude stokerij wereldberoemd was tot in de negentiende eeuw. Maar dan jammer genoeg failliet is gegaan."

"De gebouwen van de stokerij stonden vroeger op instorten tot Axel Vervoordt ze heeft gekocht en er een succesvol woonproject van maakte. Het is nu prachtig gerenoveerd. Er is een kantoorgebouw, maar ook woningen en lofts. Ik moet eerlijk zijn, ik kan het zelf niet permitteren om er iets te kopen maar er over wonen is ook al niet fout”, aldus Hoste.