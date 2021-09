Karolien Eens wordt nieuwe burgemeester van Tessenderlo: "Ik heb een andere stijl, maar heb er zin in"

Voor burgemeester Fons Verwimp is het tijd om op pensioen te gaan: "Ik ben bijna 65 jaar en die leeftijd kan ik niet meer weg steken. Het is nog niet op, maar als burgemeester moet je fit zijn en tijdens deze coronaperiode hebben we kunnen nadenken over wat belangrijk is: gezondheid, familie en vrienden. Ik denk dus dat de tijd daar is. En er is iemand die me op een goede manier kan opvolgen, dus dat maakt het gemakkelijker."